«Флорида» – «Тампа-Бэй», пятый матч. Никита Кучеров взял разгон

Россиянин вполне может спасти серию. С каждым матчем он играет всё лучше.

30 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Флорида» – «Тампа-Бэй». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Лайтнинг» оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» – «Тампа-Бэй» 30 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Флорида» – «Тампа-Бэй» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.45. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.75.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Флорида» – «Тампа-Бэй» (30.04.2024)

30 апреля на «Амерант Банк Арене» состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Тампа-Бэй». Начало игры – 2:00 мск. «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-1. Они могут закрыть все вопросы о выходе в четвертьфинал.

«Молнии» размочили счёт в серии, одержав победу в минувшем матче со счётом 6:3. Помогли домашние трибуны и особая мотивация на игру. Покинуть плей-офф проиграв всухую, да ещё и закончить своё путешествие на глазах у собственных болельщиков – это было бы очень обидно. Естественно у «Тампа-Бэй» был стимул выиграть.

Особенно мотивирован был Никита Кучеров. Он провёл великолепный регулярный чемпионат и стал лучшим бомбардиром. В четвёртой игре с «Флоридой» россиянин отдал три результативные передачи. С учётом регулярного сезона и плей-офф в его активе теперь 150 очков в текущем розыгрыше турнира. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров НХЛ в текущем веке и девятым за всю историю лиги.

Неожиданно в состав «молний» вернулся после тяжёлой травмы Михаил Сергачёв. Это тоже сыграло огромную роль. Защитник внёс особенный вклад в результат. Поможет ли это «Лайтнинг» перевернуть серию? Нет ничего невозможного, но в данной ситуации это кажется фантастикой. Всё-таки «Флорида» надёжная команда, редко допускающая ошибки.

Хотя домашние победы во встречах с «Тампа-Бэй» дались ей не так-то просто. Сначала «Пантерз» выиграли со счётом 3:2, а затем и вовсе понадобился овертайм, чтобы выявить победителя – 3:2 ОТ. Убедительны «пантеры» были в третьем матче, одержав победу – 5:3.

Оба клуба могут рассчитывать на своих надёжных голкиперов. Всегда интересно наблюдать за вратарской дуэлью между Бобровским и Василевским. Но вот что касается нападения, то эффективнее и вариативнее оно всё-таки у «Тампа-Бэй». В регулярном чемпионате «молнии» забросили 303 шайбы, но они не были так хороши в защите, как «Флорида», пропустившая всего 200 голов.

За регулярку Кучеров побил собственный рекорд. Он забросил 44 шайбы и отдал 100 результативных передач. Три голевых паса в последней встрече с «Флоридой» — это показатель того, что Никита свеж, мотивирован и бодр. Если он поддержит этот темп, то все старания Бобровского могут сойти на нет.

Будет неправильно выбирать победителя в таком матче. Несмотря на счёт в серии, силы команд выглядят равными. У «Тампа-Бэй» достаточно опыта, чтобы перевернуть с ног на голову всё. Если Никита Кучеров будет также хорош, как в минувшей встрече, то «молнии» ещё могут остаться в плей-офф. Мы рекомендуем ставку на индивидуальный тотал Кучерова больше 1.5 очка за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Флорида» – «Тампа-Бэй» 30 апреля 2024 года

Никита отмечался результативным действием в каждом из четырёх матчей с «Флоридой». В победной последней встрече он оформил три голевых паса. Кучеров запросто может поймать кураж и продолжить помогать своей команде спасаться от вылета из плей-офф. Мы считаем, что загнанные в угол «молнии» ещё могут себя показать. А многое в их результатах завязано на Кучерове. Считаем, что он может набрать минимум два очка по системе «гол+пас» в этой игре.

Ставка: тотал Кучерова больше 1.5 очка за 2.05.