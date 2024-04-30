В таких матчах не бывает фаворитов, зато есть голы!

Кто сказал что у «Баварии» нет шансов против «Реала»? Они есть!

Пусть 30 апреля не балует большим разнообразием спортивных событий, зато в этот день на стадионе «Альянц-Арена» состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Начало игры – в 22:00 мск. Главный судья – Клеман Тюрпен.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Реал» 30 апреля 2024 года

Небольшое предпочтение эксперты отдают «Баварии». Поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы «Реала» оценили в 2.80. Вероятность ничьей – 3.60. По мнению букмекеров, встреча может получиться результативной. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Эксперты также предлагают поставить на то, что в матче «Бавария» — «Реал» будет пенальти за 2.50. Если Гарри Кейн забьёт гол — сыграет 2.10. Индивидуальный тотал Винисиуса Жуниора больше 0.5 мяча принимают с коэффициентом 3.00. если забьёт Беллингем — сыграет 3.20. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров — 1:1. Поставить на него можно за 7.50.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» (30.04.2024)

30 апреля на «Альянц-Арене» пройдёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Судя по вывеске, нас ждёт что-то невероятное. Но оправдывает ли игра ожидания? Обе команды стали обидчиками английских клубов, которые, к слову, борются в АПЛ за золото. Мюнхенцы выбили «Арсенал», а мадридцы – «Манчестер Сити».

Лишившись шансов выиграть очередной титул чемпиона в Бундеслиге, «красные» могут рассчитывать только на победу в Лиге чемпионов. В противном случае они просто завершат сезон без единого трофея. Неужели Гарри Кейн перебрался в мюнхенский клуб летом для того, чтобы остаться без командных наград?

Даже если «красные» выиграют еврокубковый турнир, у Томаса Тухеля нет шансов остаться в команде. Вероятнее всего, на его место пригласят Ральфа Рангника. Причём специалист уже дал своё согласие, судя по информации из источников. Однако он попросил позволить ему влиять на трансферы и подбор персонала.

Пока все футболисты «Баварии» поддерживают своего нынешнего тренера и следуют его инструкциям. Первая встреча в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Арсеналом» завершилась вничью со счётом 2:2, а затем, уже дома, «красные» победили «канониров» — 1:0. Автором единственного мяча стал Йозуа Киммих.

Беспроигрышная серия мюнхенцев во всех турнирах насчитывает пять матчей. Четыре последние встречи заканчивались победами. Кроме «Арсенала» в Лиге чемпионов, подопечные Томаса Тухеля выиграли у «Кёльна» (2:0), «Униона» (5:1) и «Айнтрахта» (2:1) в Бундеслиге. Гарри Кейн стал автором дубля в ворота франкфуртцев и гола в игре с берлинцами.

Англичанин побил рекорд по скорости достижения 35 голов в Бундеслиге. Для этого ему понадобилась 31 встреча. До него никто не забивал столько мячей в такой короткий срок. Всего за «Баварию» во всех турнирах Кейн забил 42 гола за 42 игры, а также отдал 13 результативных передач.

Гарри даже решил подогреть градус напряжения перед матчем с «Реалом». Он сказал, что забьёт парочку голов мадридцам. Нападающий поделился хорошим настроением и уверенностью. Также он добавил, что рассчитывает на помощь одноклубников. Если с подобным настроем подходить к таким ответственным играм, можно добиться желаемого.

Однако сказать и пообещать намного легче, чем сделать. Особенно в игре с командой, которая не дрогнула перед «Манчестер Сити». Первая встреча «горожан» и «сливочных» оказалась настоящим триллером и завершилась вничью со счётом 3:3. Казалось, «Реал» обречён проиграть на выезде во втором матче. Но нет. Он выдержал давление и одержал победу в серии пенальти – 1:1 (4:3 пен.).

Во многом это заслуга Андрея Лунина, который блестяще провёл серию 11-метровых. Кто бы мог подумать, что украинский вратарь выйдет на такой высокий уровень мастерства. Из-за травмы Куртуа ему довелось стать основным голкипером.

Даже после такого изнурительного матча «сливочные» не устали и следом победили в «эль класико». Они обыграли «Барселону» со счётом 3:2. Победа стала волевой, так как каталонцы дважды выходили вперёд, но не смогли удержать преимущество. В минувшем матче с «Реалом Сосьедад» Анчелотти позволил себе провести ротацию.

Вместо Лунина на ворота вышел Кепа, причём отыграл «на ноль» — 1:0. Также не сыграл Беллингем, а Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер вышли на замену. Таким образом, «Реал» продолжает приближаться к чемпионскому титулу в Испании. Беспроигрышная серия мадридцев насчитывает уже 18 матчей во всех турнирах.

Мюнхенцы невероятно мотивированы. Лига чемпионов – их последняя надежда завершить сезон с трофеем. Гарри Кейн пребывает в шикарной форме, а Томас Тухель перед встречей со «сливочными» сказал, что Гнабри забьёт «Реалу». Тренер подметил, что не знает как, но чувствует, что это произойдёт. Что ж, у мадридцев есть чем ответить – свежие Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор наверняка скажут своё слово. Мы ожидаем игру без защиты и предлагаем ставку на «обе забьют» больше 1.5 мяча за 4.10.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Реал» 30 апреля 2024 года

Несмотря на важную игру с «Реалом Сосьедад», Анчелотти поберёг силы многих ведущих футболистов. Несомненно, они подойдут к матчу свежими и приободрившимися. «Бавария» вдохновляется подвигами Кейна. Футболист демонстрирует отличную игру и побил уже множество рекордов в этом сезоне. Он бесстрашен перед «сливочными» и поведёт своих одноклубников вперёд. Мы не сомневаемся, что голов будет много. К этому располагает всё.

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 4.10.