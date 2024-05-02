Даниил Медведев — Иржи Легечка: прогноз на матч 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде Даниил Медведев — Иржи Легечка.

Ставка: в матче будет три сета за 2.25.

Легечка пребывает в прекрасном настроении и вдохновлён победой над Надалем. Да, Рафаэль только вернулся после восстановления и фактически начал прощальное турне с большим теннисом. И всё же. Как классно смотрелся чех с королём грунта, продемонстрировав широкий спектр ударов с задней линии корта, а также неплохо работал у самой сетки. Что касается последнего, то Иржи на протяжении всего турнира отлично играет у сетки. Это может стать проблемой для Медведева.

Конечно, Легечка находится гораздо ниже в рейтинге, чем Даниил, но у него всё равно есть шансы на победу. Если он будет играть с таким же рвением, как с Рафаэлем, россиянин может допустить больше ошибок. Поэтому Медведеву придётся выкладываться на все 100%. Как мы знаем, игра на глиняном корте – не самое любимое занятие четвёртой ракетки мира.

Мы не станем ставить на победителя. Всё-таки Даниил продемонстрировал в матче с Бубликом умение подстраиваться под соперника, изучать его слабые места и пользоваться. Легечка подойдёт к игре с особенным настроем. Мы предлагаем ставку на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет, с коэффициентом 2.25.