«Рома» — «Байер»: прогноз на полуфинал Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на первый матч полуфинала Лиги Европы «Рома» — «Байер».

Ставка: «Байер» победит за 2.10.

Описывая то, насколько здорово Даниэле Де Росси за короткие сроки преобразил «Рому», трудно подобрать эпитеты. Изменения затронули стиль игры, её качество, связь между тренерским штабом и футболистами, образ мышления игроков, менталитет, да вообще всё.

Красно-жёлтые начали демонстрировать гораздо более зрелищный и интересный футбол. У них появилось разнообразие в построении атак и выходе из защиты в нападение. Вместе с тем улучшились показатели. Римляне стали стабильнее, чем были в первой половине сезона.

Круто! Но то, что творит Хаби Алонсо… Сезон близится к завершению, а его подопечные до сих пор не проиграли ни одного матча. Первая победа в чемпионате Германии за всю историю клуба подарила сумасшедшие эмоции болельщикам, футболистам и испанскому специалисту. Команда могла позволить себе расслабиться и доиграть оставшиеся до конца сезона матчи в первенстве в экономном режиме, но нет.

Алонсо создал шедевр. По ходу сезона он раскрыл ряд удивительных талантов. Особняком стоят Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Виктор Бонифасе и Флориан Вирц. Их заоблачная результативность, влияние на игру и фантастический тонус уже не удивляют. В каждом матче эти футболисты творят на поле простую, но очень эффективную магию.

Заключить пари на то, что «фармацевты» обыграют «Рому», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Конечно, Алонсо может сделать ставку на ответный матч, а в предстоящем дать установку не проиграть. Дома всё-таки у «львов» будет преимущество.

Тем не менее ставка на победу «фармацевтов» выглядит вполне логично и оправданно. Постепенно воодушевление римлян от смены тренера сходит на нет. Они выиграли только три из семи последних матчей в Серии А. В игре 34-го тура Серии А с «Наполи» «волчица» чудом избежала поражения.