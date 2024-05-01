«Марсель» — «Аталанта». Цель Миранчука — Лига Европы

К ответной встрече в Бергамо команда, за которую выступает россиянин, подойдёт с преимуществом.

2 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу провансальцев можно с коэффициентом 2.60. Успех бергамасков оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта» 2 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Марсель» — «Аталанта» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта» (02.05.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 2 мая состоятся две встречи 1/2 финала. В одной из них на стадионе «Велодром» встретятся «Марсель» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Марсель» проводит, строго говоря, неудачный сезон. Только благодаря какому-то чуду и благоприятному стечению обстоятельств он до сих пор не вылетел из Лиги Европы. На предыдущих стадиях турнира бело-голубые не без везения прошли «Шахтёр», «Вильярреал» и «Бенфику».

В соперниках были нестабильные команды, но и во встречах с ними временами провансальцы выглядели безнадёжно. В этом сезоне они пережили две смены главного тренера. Ни при одном из наставников в игре «Марселя» не появились ясность и структурированность. Ходят слухи, что руководство клуба проявляет интерес к тренеру «Лилля» Паулу Фонсеке.

В последних шести встречах в чемпионате Франции под руководством Жана-Луи Гассе провансальцы победили только пребывающий на спаде «Ланс» (2:1). Вничью они сыграли с «Тулузой» (2:2) и «Ниццей» (2:2). Уступили бело-голубые «Ренну» (0:2), «ПСЖ» (0:2) и «Лиллю» (1:3).

Из позитивных моментов можно отметить, что набрал неплохую форму бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг. В 11 встречах в Лиге Европы и 31 матче в Лиге 1 он забил 23 мяча и отдал 11 результативных передач.

Однако также предостаточно у «Марселя» футболистов, у которых наблюдается отрицательная динамика. Ведущий защитник клуба Самуэль Жиго, ранее выступавший за московский «Спартак», пребывает в плохом тонусе. Он недавно восстановился от травмы плеча и ещё не вернул былые кондиции. На это нужно время, которого нет.

«Аталанта», наоборот, во второй половине сезона обрела себя. Она выиграла 9 из 16 последних матчей в Серии А, а также четыре раза сыграла вничью. Джан Пьеро Гасперини грамотно подобрал рычаги мотивации для того, чтобы улучшить глубину состава и добиться от команды наилучших результатов.

У итальянского специалиста появилась возможность максимально эффективно использовать сильные стороны подопечных. Когда нужно добавить креатива и увеличить количество проникающих передач в штрафную площадь соперника, тренер может выпустить Алексея Миранчука.

Россиянин выполняет роль суперзапасного. Он получает не так много игрового времени, как хотелось бы, но регулярно, и приносит немало пользы. На предыдущих стадиях Лиги Европы бывший полузащитник «Локомотива» помог команде из Бергамо обыграть «Спортинг» и «Ливерпуль».

Мерсисайдцев «богиня» сенсационно разгромила в первом матче на «Энфилде» со счётом 3:0. После этого она сыграла вничью с «Вероной» (2:2), победила «Монцу» (2:1) и «Эмполи» (2:0) в Серии А, а также вышла в финал Кубка Италии, разгромив на предыдущей стадии «Фиорентину» (4:1).

Гасперини после победы во встрече с «Эмполи» заявил, что приоритетной целью для команды является Лига Европы. То есть, даже концентрируясь на еврокубковом турнире, бергамаски умудряются добывать отличные результаты на внутренней арене. Вот это называется моральный подъём.

Поставить на то, что «богиня» не проиграет «Марселю» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Бергамаски сумели сдержать даже невероятно мощное нападение «Ливерпуля». На последнем отрезке сезона они демонстрируют завидную надёжность в обороне.

Главное для «богини» — не проиграть предстоящий матч. В ответном в Бергамо будет попроще. В гостях Джан Пьеро Гасперини отдаёт предпочтение более прагматичному футболу, поэтому слишком много забитых мячей не ждём. Скорее всего, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или победой гостей с минимальным перевесом.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта» 2 мая 2024 года

«Марсель» переживает трудные времена. Он не может найти свою игру. Отсюда идут нестабильность, плохие результаты и спад в выступлениях некоторых важных футболистов, в частности Жиго. «Аталанта» набрала прекрасный ход на последнем отрезке сезона. У Гасперини всё разложено по полочкам. Он очень грамотно управляет командой, ведёт её к медалям.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.