«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии 4 мая

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» в 36-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.50.

«Манчестер Сити» всё ближе к очередному чемпионству. Задача от матча к матчу не меняется. Нужно выиграть все, чтобы взять титул. Осталось четыре игры. Мне сложно представить, что команда Гвардиолы может потерять очки во встрече с «Вулверхэмптоном» на своём поле. Соперник давно уже ни за что вообще не борется, идёт в середине таблицы. Понятно, что в Англии за каждое место хорошие деньги добавляются, но до прошлого тура «волки» взяли два очка за шесть встреч. И тут наконец-то сумели обыграть «Лутон», которого не хватает на концовку чемпионата.

Ну тут нет даже смысла что-то говорить о шансах, искать их в каких-то потерях «Манчестер Сити». «Сити» может только сам проиграть, если не получится с реализацией моментов. Я в такой поворот не верю. Создадут достаточно, чтобы забить много, не нервируя себя и болельщиков.

Поставлю на победу «Манчестера» с форой (-2). Если и занервничает команда Гвардиолы, то это ближе к последнему туру. Такое с ними частенько происходило в последние годы. А пока время для нервов не настало», — приводит слова Титова «РБ Спорт».