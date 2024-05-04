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«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 4 мая

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 4 мая
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.59.

«В 36-м туре английского чемпионата сойдутся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». За несколько матчей до конца сезона мы всё ещё не знаем имя чемпиона. Команда Гвардиолы имеет все шансы на победу — сейчас ей нужны три очка.

«Манчестер Сити» пока что идёт вторым в чемпионате. Его отставание от «Арсенала» насчитывает всего одно очко. Правда, у команды Гвардиолы есть ещё «козырь» — матч в запасе. Так что, удачно завершив сезон, клуб точно станет чемпионом. Осталось только выиграть во всех встречах. Даже ничья нежелательна — по разнице забитых и пропущенных голов «Арсенал» пока что превосходит своего соперника.

Собственно, в Премьер-лиге «горожане» идут почти без ошибок. В последний раз они потеряли очки в лиге в конце марта, как раз в игре с «Арсеналом» (0:0). До и после этого коллектив почти только выигрывал. Да, неудача постигла команду в Лиге чемпионов — вылет в четвертьфинале от «Реала». Но зато «Сити» вышел в финал Кубка Англии.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вулверхэмптон» находится не в самом лучшем состоянии. В прошлом туре он обыграл «Лутон Таун» со счётом 2:1. Так прервалась серия команды без побед, которая уже насчитывала семь матчей. С такими результатами «волкам» не было смысла надеяться на высокий финиш в турнире. С 46 очками они сейчас идут на 11-й строчке. Скорее всего, в середине турнира «Вулвс» и завершат сезон.

Сейчас «Ман Сити» обязан побеждать. Это финал — важны каждые очки. Так что расслабляться подопечные Гвардиолы не будут — они понимают, что сейчас любой ценой необходимо добывать победу. К тому же соперник тут вряд ли сможет что-то противопоставить «горожанам», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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