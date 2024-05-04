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«Мальорка» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 4 мая

«Мальорка» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 4 мая
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Мальорка» – «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.14.

«В чемпионате Испании наступает пора решающих матчей. В этом противостоянии данный факт в большей степени относится к гостям. «Атлетико» идёт на четвёртом месте и будет зубами цепляться за место в Лиге Чемпионов, где подопечные Диего Симеоне привыкли играть. «Мальорка» же идёт в середине турнирной таблицы, опережая команды из зоны вылета на шесть очков. По сути, все свои задачи на этот сезон команда уже решила.

В прошлом туре «островитяне» сыграли на выезде вничью с «Кадисом» — 1:1. А у себя дома команда выглядит неплохо – всего четыре поражения за весь чемпионат. В предыдущем туре «Атлетико» обыграл «Атлетик», а в матче первого круга «матрасники» одолели «Мальорку» 1:0.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предстоящем поединке у хозяев из-за дисквалификации не сможет сыграть очень важный игрок основы Маскарель, а у гостей по этой же причине игру пропустит Гризманн. На выезде «Атлетико» играет не очень-то уверенно – всего пять побед в чемпионате. Но сейчас мадридцам надо побеждать. И учитывая, что «Мальорка» уже практически ни за что не борется, это вполне возможно», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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