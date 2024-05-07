Букмекеры назвали шансы «ПСЖ» отыграться у «Боруссии» и выйти в финал Лиги чемпионов

7 мая на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Шансы «ПСЖ» оцениваются гораздо выше: поставить на победу парижан в ответной игре можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 64% вероятности. Успех дортмундцев оценён в 6.00 (16%). Ставки на ничью принимаются за 4.90 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Заключить пари на «обе забьют» можно за 1.62.

В первом матче «Боруссия» на своём поле победила со счётом 1:0. Фаворитом противостояния у букмекеров идёт «ПСЖ»: ставки на проход парижан в финал Лиги чемпионов принимаются за 1.70 (56%).

Заключить пари на проход «Боруссии» предлагается за 2.15 (44%).