«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов во Франции

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ТБ 3 за 1.75.

«ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд сойдутся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась довольно неожиданно – минимальной победой немцев. Но тем интереснее увидеть ответное противостояние, в котором ставки будут совсем другие.

Пока что «ПСЖ» идёт в полуфинале по сценарию четвертьфинала. Тогда «Барселоне» клуб в первом матче тоже проиграл, пусть и с намного более крупным счётом. Сейчас же от «Боруссии» команда Энрике в гостях пропустила только один мяч – гениально сыграл Фюллькруг, принимая мяч в штрафной. Вообще, очень качественный матч выдали чёрно-желтые. Особенно блистал Санчо, которого после «МЮ» уже многие списали со счетов.

Ну а «ПСЖ» теперь остаётся надеяться на ответную игру. Так было и с «Барсой». Тогда парижанам помогло раннее удаление Араухо у каталонцев. Впрочем, уровень команды Энрике остается очень высоким, это один из сильнейших клубов Европы. Так что даже и без удаления у команды Хави представитель Франции мог бы и побороться за победу.

Сейчас у «ПСЖ» будет преимущество в игровой форме. Клуб не участвовал на выходных в Лиге 1. Таким образом, у него была неделя на подготовку. Впрочем, в чемпионате подопечные Энрике уже ни за что не борются – они и так обеспечили себе чемпионство.

Ну а «Боруссия» в Бундеслиге уже обеспечила себе попадание в Лигу чемпионов. Причём именно из-за победы над «ПСЖ» Германия получила пятую путёвку в еврокубок, которую как раз и заполучил «Дортмунд». Он на выходных принимал участие в чемпионате – разгромил «Аугсбург» со счётом 5:1. На поле ожидаемо вышло много резервистов. Терзич решил поберечь игроков основы.

Тут встреча будет довольно непредсказуемая. «ПСЖ» всё ещё грезит мечтами о победе в ЛЧ. Тем более в последний сезон Мбаппе в клубе. А для «Боруссии» выход в финал уже будет большим успехом. Победителя гадать не стану, хотя больше верю в выигрыш команды Энрике. Но лучше поставлю на голы. Сегодня соперники выложатся на полную. Жду тут результативного противостояния», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».