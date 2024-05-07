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Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «ПСЖ» — «Боруссия»

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «ПСЖ» — «Боруссия»
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7 мая на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В Германии «Боруссия» оказалась сильнее — 1:0.

Шансы «ПСЖ» оцениваются гораздо выше: ставки на победу парижан принимаются с коэффициентом 1.55. Это примерно 64% вероятности. Успех дортмундцев оценён в 5.80 (17%). Ставки на ничью принимаются за 5.10 (19%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.49.

Наиболее вероятный счёт по итогам основного времени ответного матча — 2:1 в пользу «ПСЖ» (8.50). За 9.10 можно поставить на счёт 1:1, за 10.0 — на 2:0 в пользу парижан. Победа французского клуба со счётом 3:1 оценена в 10.50.

Ставки на проход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов принимаются за 1.72 (56%). Заключить пари на проход «Боруссии» предлагается за 2.20 (44%).

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