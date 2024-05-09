«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.87.

«Удивительный «Олимпиакос» продолжает свой путь в еврокубках. Команда Хосе Луиса Мендилибара сейчас трудится на два фронта. В чемпионате Греции они идут на третьем месте, а в последнем матче разгромили «Ламию» со счётом 4:1. Авторами забитых мячей стали Чикиньо, Наварро, Поденсе и Александропулос. Единственный мяч в составе их соперников на свой счёт записал наш старый знакомый — Зоран Тошич. До конца чемпионата три тура и, даже несмотря на третье место, у «Олимпиакоса» есть все шансы на чемпионство.

Дело в том, что в двух, из оставшихся трёх матчей, предстоит сыграть с прямыми конкурентами — ПАОКом и АЕКом. Отставание небольшое — всего три очка, поэтому шансы на чемпионство вполне неплохие.

«Астон Вилле» так же есть, за что бороться в домашнем чемпионате. Сейчас команда Уная Эмери — четвертая и, для того, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, клубу достаточно набрать три очка в оставшихся двух матчах. Последняя игра бирмингемцам не удалась, в гостях они уступили середняку «Брайтону» 0:1, теперь для решения своих задач необходимо набирать очки.

Первая игра между командами получилась развесёлой. «Олимпиакос» вёл 2:0, «Астон Вилла» отыгралась, но удержать даже ничью не смогла. Греческая команда победила 4:2, а главным героем игры стал Айюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик. После такого матча фаворитом на проход в финал стал «Олимпиакос», я же предлагаю выбрать ставку обе забьют + тотал матча больше 2,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».