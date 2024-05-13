«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Гвардиола идёт за шестым чемпионством

14 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.43. Успех «шпор» оценён в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 14 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (14.05.2024)

В АПЛ идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков, а также за выживание. 14 мая состоится перенесённая встреча 34-го тура первенства. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» померяются силами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Победив в матче последнего тура «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэм» прервал свою серию поражений в чемпионате Англии, которая насчитывала четыре встречи. Уступили лилейно-белые сначала «Ньюкаслу» (0:4), «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:2), а затем «Ливерпулю» (2:4).

Подопечные Ангелоса Постекоглу отстают от «Астон Виллы» на четыре очка. Шансы закончить сезон в топ-4 у лондонцев, откровенно говоря, мизерные. Бирмингемцам достаточно выиграть хотя бы один из двух оставшихся матчей в АПЛ для того, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу чемпионов.

Ещё одно условие: если «шпоры» не наберут очки в предстоящей встрече, им не светит попадание в топ-4. В этом сезоне они встречались с «Манчестер Сити» дважды. Сначала в АПЛ, затем в Кубке Англии. В первенстве лилейно-белые сумели зацепиться за ничью — 3:3, но встреча запомнилась скандальным инцидентом.

Судья лишил Джека Грилиша возможности реализовать выход один на один в компенсированное ко второму тайму время, зафиксировав нарушение правил со стороны «Тоттенхэма». Самое интересное, что сначала арбитр разрешил «горожанам» продолжить атаку, но, когда те создали голевой момент, передумал. В Кубке Англии лондонцы потерпели поражение со счётом 0:1.

Постекоглу заслуживает похвалы за поставленный команде зрелищный результативный футбол. Однако его подопечные очень много пропускают и постоянно проигрывают клубам из верхней части турнирной таблицы. «Шпорам» очень не хватает надёжности в защите.

«Манчестер Сити» раздухарился, что уже не вызывает ни у кого удивления. В первой половине сезона Хосеп Гвардиола традиционно прибегает к экспериментам, работает над прогрессом молодёжи и совершенствует схему игры. Во второй команда набирает шикарную форму и сметает всех на своём пути.

В такой манере «горожане» выиграли пять из шести последних розыгрышей чемпионата Англии и на всех парах идут к очередному триумфу. Если «Манчестер Сити» выиграет оставшиеся два матча в АПЛ, то гарантированно закончит сезон на первой строчке в турнирной таблице.

Вылет из Лиги чемпионов не покоробил дух подопечных Гвардиолы. В АПЛ они не проигрывают уже 21 матч кряду. В последних семи встречах в первенстве «горожане» уверенно победили «Астон Виллу» (4:1), «Кристал Пэлас» (4:2), «Лутон» (5:1), «Брайтон» (4:0), «Ноттингем Форест» (2:0), «Вулверхэмптон» (5:1) и «Фулхэм» (4:0).

Эрлинг Холанд стал автором 7 из 28 забитых за этот период времени «горожанами» мячей. В этом сезоне норвежец реже радует результативностью во встречах с сильными соперниками, чем в минувшем. Тем не менее в игре 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» он отметился голевой передачей. Возможно, улыбнётся удача ему и в этот раз.

На последнем отрезке сезона «Тоттенхэм» выглядит совсем невзрачно. Постепенно он готовится к перестройке. Сообщается, что по инициативе Постекоглу клуб выставит на трансфер до семи игроков, среди которых Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо, Ив Биссума и Ришарлисон.

Поставить на победу «Манчестер Сити» в предстоящей встрече и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. Чемпионская гонка подстёгивает «горожан». Они воодушевлены, демонстрируют прекрасный командный футбол и очень много забивают.

Несмотря на то что встреча состоится в Лондоне, «Манчестер Сити» видится явным фаворитом. Он обладает чемпионским менталитетом. Если нужно выиграть важный матч, подопечные Хосепа Гвардиола с этой задачей, чаще всего, справляются не просто хорошо, а максимально здорово.

Прогноз и ставки на матч 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 14 мая 2024 года

«Тоттенхэм» заканчивает сезон на негативной ноте. Начало перестройки, поражения на последнем отрезке сезона и большое количество пропущенных мячей не сулят ему ничего хорошего в преддверии грядущего матча. «Манчестер Сити» набрал фантастический ход. Не замечая преград, он движется к очередному чемпионству.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 2.34.