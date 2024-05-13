«Реал» — «Алавес». Анчелотти не даёт расслабиться

14 мая состоится матч 36-го тура Примеры «Реал» — «Алавес». Начало — в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.30. Шансы «славных» оцениваются в 10.25. На ничью дают коэффициент 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 36-го тура Примеры «Реал» — «Алавес» 14 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Реал» Мадрид — «Алавес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» (14.05.2024)

Приближается к финишной прямой чемпионат Испании. Игра 36-го тура Примеры «Реал» — «Алавес» начнётся 14 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

Болельщики «сливочных» в последнее время купаются в положительных эмоциях. «Реал» досрочно выиграл титул в Примере и в драматичной борьбе прошёл «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов. Радует не только результат, но и великолепная игра подопечных Карло Анчелотти. Они практически не допускают грубых ошибок, а также демонстрируют потрясающую волю к победе.

Достаточно вспомнить о дубле Хоселу в ответной встрече с мюнхенцами (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов, который он оформил незадолго до окончания матча. Кроме того, к финальной встрече с дортмундской «Боруссией» вернулись голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао. Они уже приняли участие в нескольких матчах и набирают форму.

В минувшем туре наставник «Реала» предсказуемо прибегнул к ротации состава, предоставив отдых Джуду Беллингему, Винисиусу Жуниору и Родриго. Тем не менее это не помешало «сливочным» разгромить «Гранаду» со счётом 4:0. Был великолепен Браим Диас, который оформил дубль.

«Алавес» заслуживает хорошей оценки за сезон. «Славные» выполнили задачу и уже гарантированно сохранили прописку в лиге. Они находятся на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Подопечные Луиса Гарсии Пласы подойдут к игре 36-го тура в отличной форме и с четырёхматчевой беспроигрышной серией. «Славные» выиграли у «Атлетико» (2:0), «Сельты» (3:0) и «Валенсии» (1:0), а в минувшем туре в добавленное время сравняли счёт в матче с «Жироной» (2:2).

Команды выполнили свои задачи на сезон и не испытывают никакого давления за результат. Это хороший повод сыграть для болельщиков, которые по ходу сезона поддерживали «сливочных».

Весьма вероятно, что Анчелотти предоставит время на поле запасным, но минувший тур показал, что это не сказывается на результативности. Учтём этот факт и рассмотрим ставку на победу «Реала» с форой (-1.5) за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Алавес» 14 мая 2024 года

«Реал» в хорошей форме и досрочно стал чемпионом Испании, поэтому главная задача тренерского штаба команды поддерживать тонус игроков вплоть до финала Лиги чемпионов и избежать травм. В свою очередь, и «Алавес» без давления завершает удачный для себя сезон, поэтому может сыграть в открытый футбол. Мы предполагаем, что при таком сценарии «сливочные» одержат уверенную победу.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.88.