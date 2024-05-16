«Каролина» — «Рейнджерс», шестой матч. Кузнецов ведёт «ураганов» к историческому камбэку

Подопечные Бриндамора могут отыграться с 0-3 в серии. Всё просто. Евгений забивает — команда выигрывает.

17 мая состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Рейнджерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.03. Успех клуба из Нью-Йорка оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» 17 мая 2024 года

Букмекеры считают, что шестой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз на шестой матч серии «Каролина» — «Рейнджерс» (17.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге в самом разгаре второй раунд плей-офф. 17 мая состоятся два матча 1/4 финала Кубка Стэнли. В самом раннем из них на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» в городе Роли «Каролина» примет «Рейнджерс». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

Первые три игры серии остались за «Рейнджерс», но «Каролину» серьёзный моральный удар не вывел из строя. Она сократила отставание до минимального. Значительный вклад в возрождение интриги привнёс Евгений Кузнецов. Он отметился заброшенными шайбами в четвёртом и пятом матчах, которые «Харрикейнз» выиграли со счётом 4:3 и 4:1.

Кузнецов был признан первой звездой пятой встречи и повторил редкое достижение Александра Овечкина. Для Евгения это был третий матч в НХЛ с победной шайбой, в котором его команда находилась под угрозой вылета. 31-летний нападающий стал шестым действующим хоккеистом, кто провёл как минимум три таких игры в карьере.

Всего в девяти встречах текущего розыгрыша плей-офф НХЛ Кузнецов забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В его выступлениях есть элемент нестабильности. Временами Евгений пассивен и может совершать ошибки. Однако его шикарная техника нередко приходится как нельзя кстати.

Заброшенные Кузнецовым в четвёртом и пятом матчах серии с «Рейнджерс» шайбы воодушевили «Каролину». Она обрела уверенность, собранность и вдохновение. Род Бриндамор после пятой игры отметил, что наконец-то что-то пошло по его плану. «Ураганы» переломили ход серии и нацелились на камбэк.

Остановить «Каролину» способен Игорь Шестёркин. В первых трёх встречах серии он суммарно парировал 121 бросок в створ. Вратарь установил несколько рекордов и буквально выгрыз для команды победы во втором и третьем матчах серии. Он тащил абсолютно всё, воодушевляя сокомандников.

В четвёртом и пятом матчах Шестёркин тоже много выручал, но защитники клуба из Нью-Йорка стали чаще позволять «Харрикейнз» бросать из выгодных позиций. Плюс удача начала чуть чаще улыбаться подопечным Рода Бриндамора.

Питер Лавиолетт признался, что у его подопечных начинает нарастать отчаяние. За всю историю НХЛ зафиксировано только четыре камбэка с 0-3. У «ураганов» есть хорошие шансы войти в историю. Бриндамор нашёл способ нейтрализовать большинство «синерубашечников», которое сыграло важную роль в первых трёх встречах серии.

Сразу же сошла на нет результативность лучшего бомбардира «Рейнджерс» в регулярке Артемия Панарина. В последних двух матчах серии с «Каролиной» он не набрал ни одного очка, при показателе полезности «-5». Бриндамор обесточил нападение команды из Нью-Йорка, грамотно структурировав игру в обороне.

Заключить пари на победу «Каролины» в грядущем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Два поражения подряд в плей-офф — это нехилый психологический удар. «Харрикейнз» сумели от него оправиться, но не факт, что то же получится у «синерубашечников».

Родные трибуны должны помочь подопечным Рода Бриндамора сравнять счёт в серии. Они предоставят дополнительный заряд энергии и уверенности «Харрикейнз». Кузнецов нуждается в этом больше прочих. По ходу сезона он прошёл Программу помощи игрокам НХЛ. Россиянину просто необходима поддержка. А уж отблагодарит за неё форвард голами.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» 17 мая 2024 года

«Рейнджерс» оставили много сил в первых трёх матчах серии и слишком рано выложили все козыри. «Каролина» подходит к матчу с большим запасом сил, а также с правильным настроем. Она адаптировалась к стилю «синерубашечников», нашла свою игру, воодушевилась. Осталось только превратить это в 3-3.

Ставка: победа «Каролины» за 2.03.