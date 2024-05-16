«Фиорентина» — «Наполи». Хвича останется ни с чем

Неаполитанцы выиграли только один из девяти последних матчей в Серии А. О еврокубках можно только мечтать.

17 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу флорентийцев можно с коэффициентом 2.55. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Наполи» 17 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи» (17.05.2024)

Сезон чемпионата Италии близится к завершению. 17 мая состоится встреча, которая откроет программу 37-го тура Серии А. На стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Фиорентина» бросила бóльшую часть сил на Лигу конференций. Она добралась до финала турнира, победив на предыдущих стадиях «Маккаби» из Хайфы, «Викторию Пльзень» и умеющий удивлять «Брюгге». 29 мая в финале «лилии» сыграют с «Олимпиакосом».

До тех пор у Винченцо Итальяно есть возможность подготовиться и поправить дела на внутренней арене. Его подопечные занимают восьмую строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущего следом «Наполи» составляет два очка, но у «лилий» имеется ещё игра в запасе.

На последнем отрезке сезона «Фиорентина» неплохо прибавила. Её лазарет опустел, глубина состава стала лучше, а ведущие футболисты набрали хорошую форму. В совокупности это повлекло улучшение рисунка игры подопечных Винченцо Итальяно и результатов.

«Лилии» проиграли только 4 из 13 последних матчей в чемпионате Италии, а также четыре раза сыграли вничью. Большую часть очков они потеряли на выезде. Дома «фиолетовые» победили «Лацио» (2:1), сыграли вничью с пребывающей на подъёме «Ромой» (2:2), а также обыграли «Сассуоло» (5:1) и «Монцу» (2:1).

У «Наполи» дела обстоят совсем иначе. Он очень нестабилен, и корни этой проблемы тянутся с самого начала сезона. Неаполитанцы пережили две смены главного тренера, но найти равнозначную или хотя бы близкую замену Лучано Спаллетти у руководства клуба не получилось.

Гости рискуют закончить сезон вне зоны еврокубков. Назначение наставника сборной Словакии Франческо Кальцоны воодушевило их, но ненадолго. «Наполи» выиграл только один из девяти последних матчей в чемпионате Италии. Победили они «Монцу» (4:2), а уступили «Аталанте» (0:3), «Эмполи» (0:1) и «Болонье» (0:2).

За этот период подопечные Кальцоны забили только 11 мячей. Результативность ведущих футболистов «Наполи», в частности Хвичи Кварацхелии, значительно снизилась. Грузин принял участие в шести из семи последних матчей в чемпионате Италии, в которых отметился только двумя результативными передачами.

В приобретении Кварацхелии заинтересовано множество топовых клубов. «Наполи» хочет сохранить бывшего полузащитника «Рубина», но, скорее всего, в следующем сезоне тот будет выступать за другой клуб. Неаполитанцы начали разваливаться на глазах.

Уже точно известно, что клуб покинет лучший бомбардир — Виктор Осимхен. Сообщается, что «Наполи» подыскивает ему замену. Главный кандидат — Жан-Филипп Матета. В общем, в правильности настроя на оставшуюся часть сезона есть повод усомниться.

Поставить на то, что «Фиорентина» не проиграет «Наполи» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Флорентийцы уступили только в 4 из 18 матчей в чемпионате Италии на выезде. За этот период они забили 35 голов, что немного, но и пропустили только 20.

С результативностью дела у флорентийцев обстоят не сильно лучше, чем у неаполитанцев на последнем отрезке сезона. Три мяча на двоих команды, может, и забьют, но больше — уже вряд ли. Тем более что встреча важна с турнирной точки зрения. Думается, «лилии» будут аккуратны и предельно сконцентрированы.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Наполи» 17 мая 2024 года

На последнем отрезке сезона флорентийцы гораздо стабильнее неаполитанцев. Они демонстрируют качественный футбол и редко проигрывают. У «Наполи» дела идут скверно. Ведущие футболисты сбавили, результативность ухудшилась. Победа «лилий» или ничья и низ по голам видятся наиболее вероятным исходом встречи.

Ставка: «Фиорентина» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.