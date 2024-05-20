«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.78.

«Закроет тур матч в Нижнем Новгороде. Это будет в понедельник. «Пари НН» сыграет с ЦСКА. Для «Пари НН» чрезвычайно важная игра. После провала Саши Илича и нижегородцев в Сочи надо упереться, надо встать. Я не знаю как – шеренгой или как угодно встать в обороне, ничего не пропустить и пополнить как-нибудь свою очковую копилку. Если выиграть, то это будет совсем хорошо. Но важно «Пари НН» не проиграть.

В последнем туре у нижегородцев матч в Самаре — тоже против немотивированного соперника. Ситуация доведена до критической. После увольнения Юрана Саше Иличу поправить ситуацию в кратчайшие сроки не удаётся. 1:6 от «Сочи» — очень болезненно. Но вот сейчас две игры, и первая, с ЦСКА, — чрезвычайно важная, где «Пари НН» важно не проиграть. Не так важно – как, не так важно, с каким качеством игры, но важно не проиграть.

У ЦСКА много потерь, травмы, дисквалификация Мойзеса. И я думаю, что Федотов даст шанс поиграть многим тем ребятам, которые не играли в предыдущих матчах, состав будет сильно видоизменён. Это не значит, что ЦСКА будет слабее. Это значит, что у Нижнего Новгорода есть хороший шанс зацепиться за очки.

Мой прогноз – 1Х, то есть «Пари НН» не проиграет. За 1.78», — приводит слова Генича «РБ Спорт».