Финляндия — Дания: ставка Владимира Плющева на матч ЧМ-2024 20 мая

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Финляндия – Дания.

Ставка: победа Финляндии с форой (-3.5) за 2.65.

«Для сборной Дании предстоящий матч будет последней попыткой зацепиться за плей-офф, а Финляндия уже, по сути дела, готовится к четвертьфиналу. Понятно, что силы команд неравны, но сенсации в хоккее не редкость. Впрочем, подопечные Юкки Ялонена после поражения от Канады вряд ли будут настроены благодушно в отношении датчан. Ведь до этого финны уступили ещё и Австрии. Ну а в матче с канадцами «Суоми» вели 2:0 и 3:2, но потерпели поражение – 3:5. Дубль Ессе Пульюярви не помог.

Ну а сборная Дании и вовсе была бита во всем статьям в своём последнем матче Швейцарией – 0:8.

В очных противостояниях Финляндия выиграла у Дании семь матчей из последних девяти. В том числе на прошлогоднем чемпионате мира – 7:1. И совсем не исключено, что финны после двух поражений подряд устроят датчанам настоящую головомойку и на этот раз. Всё-таки от неудач необходимо избавляться. И сейчас для этого самый подходящий момент.

Сборная Финляндии выиграет с разницей в четыре-пять шайб», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».