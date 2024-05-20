«Болонья» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

«Болонья» проводит один из лучших сезонов в ХХI веке. Она располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. У красно-синих столько же очков, сколько у «Ювентуса», но лучше дополнительные показатели.

Матч интересен не столько с турнирной точки зрения, сколько с позиции будущего. Руководство «старой синьоры» хочет видеть на посту главного тренера Тьяго Мотту, превратившего «Болонью» из середняка в одного из участников Лиги чемпионов. Мотта может стать отличной заменой Массимилиано Аллегри. При условии, что согласится перейти в «Ювентус» и справится с давлением. Руководить туринцами — это не то же самое, что «Болоньей».

«Ювентус» выиграл только 2 из 15 последних матчей в чемпионате Италии. Он стал демонстрировать совсем невзрачный футбол. Единственное светлое пятно на фоне всего этого — победа в Кубке Италии. Однако сразу после неё руководство туринского клуба отправило в отставку Аллегри.

Исполняющим обязанности наставника «Ювентуса» назначен Паоло Монтеро, руководивший молодёжкой. Для того чтобы хоть что-нибудь изменить в игре и настрое команды, у него попросту нет времени. Скорее всего, Монтеро даст совсем простые установки футболистам «Юве». Что-то в духе: сыграйте в свой футбол, больше паса и концентрации. Понятно, что у тренера есть мотивация — проявить себя. Однако игроки могут не признать его авторитет.

Поставить на то, что «Болонья» не проиграет «Ювентусу» и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. История последних очных встреч только за такой исход. Три из четырёх закончились именно так. Ещё одна проходила в Турине.