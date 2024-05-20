«Торпедо» — «Шинник»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Шинник».

Ставка: «Шинник» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.50.

«Торпедо» в Первой лиге забило всего 29 мячей. Даже с созданием моментов есть проблемы, поскольку Кононов предложил схему с игрой в короткий пас, но не все футболисты оказались готовы к такой тактике.

В «Шиннике» также сменился тренер, и в весенней стадии сезона командой руководит Дмитрий Черышев. Этот специалист не является приверженцем одной концепции и исходит из имеющихся в его распоряжении игроков. Такой подход оказался эффективным, поскольку ярославцы в отличной форме и победили в шести из восьми последних матчей.

В том числе они набрали важнейшие три очка в минувшем матче, в котором обыграли дома «Акрон» со счётом 1:0. Решающий мяч забил нападающий «Шинника» Игорь Андреев. Тольяттинцы предприняли все возможные усилия, чтобы отыграться, но подопечные Дмитрия Черышева выдержали давление соперника.

Ярославцы не только в хорошей форме, но и мотивированы, поскольку сохраняют некоторые шансы пробиться в РПЛ. Пусть и призрачные. «Торпедо» доигрывает сезон и испытывает сложности после перехода на новую схему. Мы предполагаем, что «Шинник» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча, коэффициент 2.50.