Казахстан — Польша: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Казахстан — Польша.

Ставка: победа Казахстана и тотал больше 4.5 гола за 2.05.

Главная интрига дня — кто после этой встречи покинет элитный дивизион? Разница между командами всего два очка. Казахстанцы выиграли только матч у Франции ещё в 1-м туре группового этапа. Затем последовали пять поражений кряду. Особенно болезненными получились две последние игры. Сборная Казахстана крупно проиграла сначала Германии (1:8), а затем США (1:10). Остаётся надеяться, что настрой на поляков будет совершенно иным.

«Орлы» хоть и проиграли все шесть матчей, но не допускали настолько унизительных поражений. Американцам они уступили со счётом 1:4, а немцам — 2:4. Единственное очко сборная Польши набрала ещё в первой встрече группового этапа с Латвией (4:5 ОТ).

Не верится, что поляки смогут обыграть подопечных Мамбеталиева, в составе которых присутствует так много хоккеистов из КХЛ. У «орлов» нет такого уровня игроков, но каким-то образом в последней очной встрече они выиграли у казахстанцев в 2020 году. Это повод вспомнить то обидное поражение и на этот раз такого не допустить. Предлагаем ставку на победу Казахстана и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.