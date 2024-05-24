Вячеслав Дацик — Шон Тёрнер: коэффициенты и прогнозы

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В ночь с 24 на 25 мая состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке вечера Вячеслав Дацик подерётся с ирландцем Шоном Тёрнером. Начало боя – не ранее 22:45 мск.

Смотреть поединок Дацик – Тёрнер можно в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».

Эксперты считают фаворитом Рыжего Тарзана. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.62. Шансы Шона Тёрнера оценили в 2.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 9.00.

Букмекеры уверены, что бой завершится досрочно. Тотал больше 3.5 раунда идёт за 2.60, а ставки на тотал меньше 3.5 раунда принимают за 1.44.

Если Вячеслав Дацик выиграет нокаутом – сыграет 1.94. вероятность победы Рыжего Тарзана в первом раунде оценили коэффициентом 4.40.

Букмекеры также предлагают поставить на победу Шона досрочно за 4.80. Победа Тёрнера по очкам идёт с коэффициентом 8.00.