Ислам Махачев — Дастин Порье. Преемник Хабиба останется непобеждённым

В Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. В одном из поединков Ислам Махачев встретится с Дастином Порье. Для россиянина это будет третья защита титула чемпиона.

Дата и время боя Ислам Махачев — Дастин Порье

Поединок Махачев — Порье пройдёт 2 июня и начнётся не ранее 7:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Ислам Махачев — Дастин Порье 2 июня 2024 года

Эксперты считают фаворитом Махачева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.13. Шансы Порье оценили в 5.59. Вероятность ничьей — 95.0. Аналитики считают, что бой не затянется. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 2.03, а тотал меньше 2.5 раунда — за 1.77.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Ислам Махачев — Дастин Порье

Официальную трансляцию поединка Махачев — Порье проведёт телеканал «Матч!».

Как пройдёт третья защита Махачева?

32-летний Ислам Махачев недаром считается фаворитом боя. Дагестанец довольно сильный борец, пожалуй, лучший в дивизионе. Он умело использует полученные навыки из боевого самбо, эффективно применяя подсечки и зацепы. Кроме того, Махачев не стоит на месте, а постоянно прогрессирует. Весьма вероятно, что Исламу помогают бесценные уроки Хабиба Нурмагомедова, который присоединился к его тренировочному лагерю.

Благодаря трудолюбию, прекрасным физическим данным и упрямому характеру Махачев добился отличных результатов с самого начала карьеры в боевом самбо. Ислам в 2016 году выиграл чемпионат мира. На соревнованиях в Софии ему не было равных — его соперники не заработали ни одного балла. Переход в профессионалы был вопросом времени.

Махачев действительно является практически эталонным борцом. Приёмами россиянин одержал много важных побед. Поэтому Ислам способен продемонстрировать свои навыки в очередной раз. Обладающий отличной техникой и ударом Дастин — крайне опасный соперник, чтобы соревноваться с ним в стойке, но в партере Ислам неудержим. На то, что Махачев выиграет у Порье, предлагают коэффициент 1.13.

Есть ли хотя бы крохотный шанс у Порье?

Эксперты сразу определились с фаворитом, отдав предпочтение Махачеву. В свою очередь, Дастину придётся доказать, что он достойный соперник. На его победу дают коэффициент 5.59. Напомним, американец последний поединок провёл в марте 2024 года, в котором эффектно нокаутировал Бенуа Сен-Дени. Бой проходил недавно, поэтому он находится в тонусе.

Дастин Порье – настоящая легенда. Бриллиант дебютировал в UFC в 2011 году, изначально выступал в полулёгком весе, в котором дрался с Максом Холлоуэем, Корейским Зомби и Конором Макгрегором, но основных успехов Дастин добился именно в лёгком весе. Пик карьеры американца пришёлся на период с 2017 по 2019 год. Порье стал временным чемпионом лиги, а после проиграл титульный поединок Хабибу Нурмагомедову.

Порье в интервью рассказал, что раздумывает о скором завершении карьеры. Он уважает Махачева, но ждёт большого поединка с великим бойцом. Дастин выложится на 100%. Для американца это, пожалуй, последний шанс попытаться стать чемпионом. Бриллиант обладает исключительными боксёрскими и ударными навыками, поэтому будет невероятно опасен.

На что ставить?

Махачев в интервью заявил, что уверен в своей победе и знает, каким способом достигнет её. Россиянин превосходит соперника в борьбе и использует удушение, досрочно финишировав Порье. Так он считает. В конце концов, это эпоха Махачева, его способности к грэпплингу не имеют равных в лёгком весе, а его ударные навыки намного улучшились.

Ислам готов взять Бриллиант и вставить его в свой чемпионский пояс, поскольку намного превосходит соперника в борьбе. Нам представляется перспективной ставка на победу Ислама Махачева до четвёртого раунда с коэффициентом 1.73.

Ставка: победа Ислама Махачева до четвёртого раунда за 1.73.