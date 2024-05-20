Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ислам Махачев — Дастин Порье, когда бой, ставки и коэффициенты, где пройдёт

Ислам Махачев — Дастин Порье. Преемник Хабиба останется непобеждённым
Николай Павлов
Ислам Махачев — Дастин Порье: дата боя
Аудио-версия:
Комментарии
Начало июня обещает быть жарким.

В Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. В одном из поединков Ислам Махачев встретится с Дастином Порье. Для россиянина это будет третья защита титула чемпиона.

Дата и время боя Ислам Махачев — Дастин Порье

Поединок Махачев — Порье пройдёт 2 июня и начнётся не ранее 7:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Ислам Махачев — Дастин Порье 2 июня 2024 года

Эксперты считают фаворитом Махачева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.13. Шансы Порье оценили в 5.59. Вероятность ничьей — 95.0. Аналитики считают, что бой не затянется. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 2.03, а тотал меньше 2.5 раунда — за 1.77.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Ислам Махачев — Дастин Порье

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

Официальную трансляцию поединка Махачев — Порье проведёт телеканал «Матч!».

Как пройдёт третья защита Махачева?

32-летний Ислам Махачев недаром считается фаворитом боя. Дагестанец довольно сильный борец, пожалуй, лучший в дивизионе. Он умело использует полученные навыки из боевого самбо, эффективно применяя подсечки и зацепы. Кроме того, Махачев не стоит на месте, а постоянно прогрессирует. Весьма вероятно, что Исламу помогают бесценные уроки Хабиба Нурмагомедова, который присоединился к его тренировочному лагерю.

Благодаря трудолюбию, прекрасным физическим данным и упрямому характеру Махачев добился отличных результатов с самого начала карьеры в боевом самбо. Ислам в 2016 году выиграл чемпионат мира. На соревнованиях в Софии ему не было равных — его соперники не заработали ни одного балла. Переход в профессионалы был вопросом времени.

Шансы Соболенко выиграть «Ролан Гаррос»:
Соболенко остановит Свёнтек на «Ролан Гаррос». Арина готова взять реванш
Соболенко остановит Свёнтек на «Ролан Гаррос». Арина готова взять реванш

Махачев действительно является практически эталонным борцом. Приёмами россиянин одержал много важных побед. Поэтому Ислам способен продемонстрировать свои навыки в очередной раз. Обладающий отличной техникой и ударом Дастин — крайне опасный соперник, чтобы соревноваться с ним в стойке, но в партере Ислам неудержим. На то, что Махачев выиграет у Порье, предлагают коэффициент 1.13.

Есть ли хотя бы крохотный шанс у Порье?

Эксперты сразу определились с фаворитом, отдав предпочтение Махачеву. В свою очередь, Дастину придётся доказать, что он достойный соперник. На его победу дают коэффициент 5.59. Напомним, американец последний поединок провёл в марте 2024 года, в котором эффектно нокаутировал Бенуа Сен-Дени. Бой проходил недавно, поэтому он находится в тонусе.

Дастин Порье – настоящая легенда. Бриллиант дебютировал в UFC в 2011 году, изначально выступал в полулёгком весе, в котором дрался с Максом Холлоуэем, Корейским Зомби и Конором Макгрегором, но основных успехов Дастин добился именно в лёгком весе. Пик карьеры американца пришёлся на период с 2017 по 2019 год. Порье стал временным чемпионом лиги, а после проиграл титульный поединок Хабибу Нурмагомедову.

Порье в интервью рассказал, что раздумывает о скором завершении карьеры. Он уважает Махачева, но ждёт большого поединка с великим бойцом. Дастин выложится на 100%. Для американца это, пожалуй, последний шанс попытаться стать чемпионом. Бриллиант обладает исключительными боксёрскими и ударными навыками, поэтому будет невероятно опасен.

На что ставить?

Махачев в интервью заявил, что уверен в своей победе и знает, каким способом достигнет её. Россиянин превосходит соперника в борьбе и использует удушение, досрочно финишировав Порье. Так он считает. В конце концов, это эпоха Махачева, его способности к грэпплингу не имеют равных в лёгком весе, а его ударные навыки намного улучшились.

Ислам готов взять Бриллиант и вставить его в свой чемпионский пояс, поскольку намного превосходит соперника в борьбе. Нам представляется перспективной ставка на победу Ислама Махачева до четвёртого раунда с коэффициентом 1.73.

Ставка: победа Ислама Махачева до четвёртого раунда за 1.73.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android