«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ростов» в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3 за 1.88.

«Заключительный, 30-й тур Мир РПЛ, который всё расставит по своим местам, где мы все узнаем нового чемпиона, а может быть, и старого чемпиона, и узнаем, кто составит компанию «Сочи» в Первой лиге, ну и кто, соответственно, попадёт в стыковые матчи.

«Зенит» в Санкт-Петербурге будет принимать «Ростов». Для «Ростова» последние матчи в сезоне всегда становились большой проблемой. Если вспомнить прошлый сезон, когда «Ростов» боролся за попадание в тройку, он уже был в таком чемоданном настроении, что в первом тайме получил четыре мяча от ЦСКА. Здесь понятно, что логистика уже подзадолбала ростовчан и семьи ростовских футболистов. Поэтому наверняка многие приедут в Санкт-Петербург уже со своими родными, с семьями, с детьми и из Санкт-Петербурга отправятся отдыхать, потому что отдых будет достаточно краткосрочным.

«Зениту» надо делать то, что он должен, а там — что получится. «Ростов» минимально может подняться по турнирной таблице, и то большие сомнения, надо ли это сделать ростовчанам.

Хороший, открытый футбол должен получиться. «Ростов» — команда, которая никогда не закрывается, и не исключено, что Валерий Георгиевич Карпин сделает ставку на тех футболистов, которые не очень много играли в весеннем отрезке или играли в кубковых матчах. В общем, наверняка сыграет молодёжь. Ну а «Зениту» надо побеждать.

Я жду результативный матч и рассчитываю, что команды тотал больше трёх мячей пробьют. Мой прогноз – «тотал больше 3» за 1.88», — приводит слова Генича «РБ Спорт».