«Лион» — «ПСЖ»: прогноз Игоря Семшова на финал Кубка Франции

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на финал Кубка Франции «Лион» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.65.

«В финале Кубка Франции за трофей будут бороться «Лион» и «ПСЖ». А ведь два сезона подряд парижский суперклуб дальше 1/8 финала в этом турнире не проходил. Сейчас команда Луиса Энрике полна решимости взять кубок и добавить его к победе в чемпионате. В полуфинале «ПСЖ» в прагматичном стиле взял верх над «Ренном» — 1:0. А «Лион» превзошёл представителя Лиги 2 «Валансьен» — 3:0. Вообще, этот сезон «ткачи» начали не лучшим образом, если не сказать плохо, но постепенно легендарный клуб ситуацию выправил. Тем не менее «Лион» отнюдь не фаворит предстоящего титульного матча. А скорее явный аутсайдер.

На стороне «Лиона» мотивация, поскольку клуб на протяжении 11 лет не мог пробиться в финал Кубка Франции. За это время парижане побеждали в турнире шесть раз. Могли бы и больше, учитывая ресурсы.

Впрочем, с приходом Луиса Энрике клуб изменил стратегию развития – теперь ставка делается на развитие молодых игроков. Испанский специалист не смог привести парижан к победе в Лиге чемпионов в первом сезоне, но триумф в Лиге 1 и Кубке Франции станет отличным началом его карьеры в «ПСЖ».

Кубок Франции . Финал Кубок Франции . Финал 25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК Лион Лион Не начался ПСЖ Париж Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лион» навяжет борьбу, но сдержать атакующую линию парижан будет тяжело», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».