«Кайзерслаутерн» — «Байер»: прогноз на финал Кубка Германии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал Кубка Германии «Кайзерслаутерн» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» с форой (-2.5) за 2.10.

«Красные дьяволы» играют во Второй Бундеслиге. 13-е место в турнирной таблице, опередили «Вехен» из зоны стыковых матчей на семь очков. Зато в Кубке Германии всё иначе! В 1/16 финала «Кайзерслаутерн» выиграл у «Кёльна» со счётом 3:2, а затем победил всухую «Нюрнберг» (2:0). Вопреки всему в четвертьфинале «красные дьяволы» обыграли «Герту» (3:1), а в полуфинале – «Саарбрюккен» (2:0), выбивший саму «Баварию» и мёнхенгладбахскую «Боруссию».

«Байер» на днях потерпел первое поражение в этом сезоне. Он проиграл «Аталанте» финальный матч в Лиге Европы со счётом 0:3. «Львы»» уже не станут обладателями требла, но могут пойти на «золотой дубль», если выиграют Кубок Германии.

У «Кайзерслаутерна» возникли некоторые проблемы с составом. Под вопросом Рагнар Ахе, один из лучших бомбардиров. На его счету в минувшем сезоне Второй Бундеслиги 16 голов. Тяжеловато будет «красным дьяволам» и в том случае, если на поле не выйдет защитник Ян Эльведи, имеющий проблемы с икроножной мышцей.

У Хаби Алонсо нет проблем с составом. Виктор Бонифасе и Патрик Шик будут претендовать на место в основном составе, чтобы с первых минут не оставлять надежд сопернику. Амин Адли возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Он забил пять мячей и сделал три голевых паса. В отличной форме Флориан Вирц.

Не стоит брать во внимание первое поражение «Байера» в сезоне. Лишь бы они быстро взяли себя в руки и перенесли психологический удар. «Красные дьяволы» наверняка создадут массу проблем и, возможно, даже забьют, но у «фармацевтов» такое громадное преимущество, что они должны побеждать уверенно. Наша ставка – победа «Байера» с форой (-2.5) за 2.10.