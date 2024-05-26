Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Канада: прогноз на матч за третье место ЧМ-2024 по хоккею

Швеция — Канада: прогноз на матч за третье место ЧМ-2024 по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч за третье место ЧМ-2024 Швеция — Канада.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.90.

Материалы по теме
Чехия — Швейцария. 60 минут будет недостаточно
Чехия — Швейцария. 60 минут будет недостаточно

Удивительно, что «Тре Крунур» не смогли добраться до финала чемпионата мира, имея такой классный состав. Шведы без проблем прошли групповой этап, выиграв все семь матчей и набрав максимальное количество очков. Швеция остаётся единственной командой на чемпионате мира в Чехии, которая не пропустила ни одной шайбы в меньшинстве. Это в очередной раз указывает на то, как «Тре Крунур» стабильны, собранны и внимательны в защите. Но что случилось в полуфинале с чехами? Защита посыпалась, итог — 3:7.

Сборная Канады также входила в число основных претендентов на победу в ЧМ-2024. «Кленовые листья» качественно отыграли на групповом этапе, выиграв все семь матчей. Но после некоторых встреч оставалось впечатление, что чего-то подопечным Андре Туриньи не хватает.

Они пропускали ненужные голы от аутсайдеров, могли рано расслабиться и утратить лидерство во встрече. Но на групповом этапе канадцы выиграли и у Чехии (4:3 ОТ), и у Швейцарии (3:2). В четвертьфинале «кленовые листья» разгромили Словакию со счётом 6:3 без особых проблем и нервов.

Но второй раз на этом чемпионате мира обыграть «крестоносцев» не вышло. Подопечные Андре Туриньи пропустили две шайбы ещё в первом периоде, но тихими и медленными шагами отыграли этот дефицит, добившись ничьей в основное время. Дело дошло до буллитов, в которых канадцы уступили со счётом 1:2. Единственный бросок реализовал Коннор Бедард.

Последний раз команды встречались на ЧМ-2022. Выиграли «кленовые листья» (4:3 ОТ). Думается, на этот раз вновь голов будет много. Шведы уже допустили массу ошибок в матче с чехами, да и канадцы нестабильны при игре в защите. Бронза – утешительный приз, но лучше порадовать болельщиков ярким хоккеем. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимают за 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android