Швеция — Канада: прогноз на матч за третье место ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч за третье место ЧМ-2024 Швеция — Канада.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.90.

Удивительно, что «Тре Крунур» не смогли добраться до финала чемпионата мира, имея такой классный состав. Шведы без проблем прошли групповой этап, выиграв все семь матчей и набрав максимальное количество очков. Швеция остаётся единственной командой на чемпионате мира в Чехии, которая не пропустила ни одной шайбы в меньшинстве. Это в очередной раз указывает на то, как «Тре Крунур» стабильны, собранны и внимательны в защите. Но что случилось в полуфинале с чехами? Защита посыпалась, итог — 3:7.

Сборная Канады также входила в число основных претендентов на победу в ЧМ-2024. «Кленовые листья» качественно отыграли на групповом этапе, выиграв все семь матчей. Но после некоторых встреч оставалось впечатление, что чего-то подопечным Андре Туриньи не хватает.

Они пропускали ненужные голы от аутсайдеров, могли рано расслабиться и утратить лидерство во встрече. Но на групповом этапе канадцы выиграли и у Чехии (4:3 ОТ), и у Швейцарии (3:2). В четвертьфинале «кленовые листья» разгромили Словакию со счётом 6:3 без особых проблем и нервов.

Но второй раз на этом чемпионате мира обыграть «крестоносцев» не вышло. Подопечные Андре Туриньи пропустили две шайбы ещё в первом периоде, но тихими и медленными шагами отыграли этот дефицит, добившись ничьей в основное время. Дело дошло до буллитов, в которых канадцы уступили со счётом 1:2. Единственный бросок реализовал Коннор Бедард.

Последний раз команды встречались на ЧМ-2022. Выиграли «кленовые листья» (4:3 ОТ). Думается, на этот раз вновь голов будет много. Шведы уже допустили массу ошибок в матче с чехами, да и канадцы нестабильны при игре в защите. Бронза – утешительный приз, но лучше порадовать болельщиков ярким хоккеем. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимают за 1.90.