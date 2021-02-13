На закрытом ЧМ по биатлону всё-таки есть зрители. Разбираемся, как попасть на «трибуну»

Прошёл ровно год с того момента, как все мы наслаждались полноценным биатлонным праздником. После чемпионата мира-2020 в Антхольце ситуация с коронавирусом не позволяла собирать большие биатлонные тусовки из десятков тысяч человек. Больше никаких вечеринок, массовый гуляний, флагов на трибунах, пьяных палаток, фотографий с биатлонистами.

Но чемпионат мира – особое событие, поэтому организаторы турнира в Поклюке сумели всё-таки сделать так, чтобы на трассе в Поклюке всё-таки присутствовали зрители.



Как же им это удалось в условиях продолжающейся пандемии?

Зрителям – быть!

Организаторы чемпионата мира в Поклюке до последнего рассчитывали, что смогут разместить хотя бы 500-1000 человек на трибунах соревнований. Ситуация с вирусом в Словении довольно стабильная в сравнении с другими странами Европы, поэтому надежды действительно были. Но всё же было принято решение, что мировое первенство будет закрытым для зрителей.



Тем не менее, фанатам биатлон была предоставлена возможность посетить чемпионата мира виртуально. Во время мужского спринта изображения болельщиков в онлайн-режиме выводили на специальные экраны, которые были установлены на стадионе в Поклюке. Один из них был расположен прямо у прямой старт-финиш, а другой появился там, где проводят награждение.



Экран на стартовой прямой – это очень длинная конструкция, разделённая на множество частей, в каждой из которых показывают болельщиков. А вот на другом экране, расположенном в месте проведения церемонии награждения, показывают не виртуальных болельщиков, а просто кадры заполненных трибун с прошлых лет, когда мир ещё не погрузился в коронавирус.

Как попасть на «трибуны»?

Понятно, что попасть на экраны сразу захотело огромное количество человек. Чтобы как-то провести отбор, организаторы придумали следующую схему. Для виртуального участия в гонке болельщикам необходимо зарегистрироваться на сайте triglav.si/pokljuka до 18:00 по Москве предшествующего ей дня. Надо ввести свои данные, имя, фамилия, согласиться со всеми условиями, и тогда вы сможете стать участником биатлонного праздника.



Болельщикам дают ссылку на трансляцию в Zoom. Однако мест на виртуальных трибунах немного. Да и о механизме допуска болельщиков на экран и ротации информации нет. По ощущениям во время первых гонок на экранах были только поклонники биатлона из Словении.



Хотя, по всей видимости, и у российских болельщиков есть шанс прорваться на виртуальные трибуны прямо из дома. Впрочем, интересно, что произойдёт, если фанат биатлона выйдет в эфир с нашим флагом, который на чемпионате мира по решению IBU использовать запрещено? https://www.championat.com/video/224395/

«Диджей получает от меня плюсик»

На этом фишки от организаторов не закончились. И болельщики, и спортсмены, безусловно, скучают по одобрительным возгласам болельщиков на трибунах, когда идёт стрельба. И вы наверняка уже заметили, как в Поклюке во время работы на рубеже действительно был слышен гул трибун после каждого выстрела. Как в старые добрые времена. Сборная Норвегии в целом и Йоханнес Бё в частности были в восторге от такой задумки звукорежиссёра ЧМ-2021.

«Мы уже год живём в эпоху коронавируса, но внезапно на трибунах появляется искусственная «публика». Я подумала: «О да, это что-то новенькое». Сейчас 2021 год, и происходит много необычного, — сказала Тириль Экхофф в интервью NRK.



«Это было в новинку. Мы не привыкли к публике в этом сезоне, так что организаторы словно добавили её. Нам нужны живые зрители, но пока пусть будут хотя бы искусственные», — отметил Стурла Холм Легрейд.



Йоханнес Бё тоже высоко оценил эту идею: «Это помогло и добавило дополнительного настроения. Диджей получает от меня плюсик. Мне нравится это слышать. Нам нужно немного атмосферы».