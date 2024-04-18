Тренер команды Красноярского края высказался о непопадании Гербуловой в сборную России

Главный тренер сборной Красноярского края по биатлону, член исполкома тренерского совета СБР, олимпийский чемпион Валерий Медведцев поделился мнением относительно проекта состава национальной команды на сезон-2024/2025. В частности, он высказался о перспективах Натальи Гербуловой, которая не прошла в состав сборной ни по критериям отбора, ни тренерским решением.

«Перед тренерским советом ещё на ЧР в Тюмени у нас состоялось заседание исполкома тренерского совета, на котором были названы кандидаты в списки сборной. На тренерском совете прозвучали ещё несколько кандидатур, которые были учтены. И из этого общего списка исполкомом тренерского совета 17 апреля уже были отобраны спортсмены в мужскую и женскую основную и резервную команды. Эти списки и были опубликованы.

Подчеркну, списки в команды предложили тренеры – на основании спортивных результатов, и того, кто хочет работать и побеждать, и в ком видят перспективу. Пока это тоже проект, за который мы, тренеры, и проголосовали. От Артёма Истомина было предложение внести в состав резервной команды Елизавету Каплину, но по дополнительным кандидатурам голосования пока не было.

Что касается Натальи Гербуловой, пока рано говорить о том, как и с кем она будет тренироваться. Во-первых, нужно дождаться её решения – будет она дальше выступать или нет. Пусть она сама сначала определится. Я скажу так, что тренироваться в сборной – не гарантия того, что ты поедешь на Олимпийские игры. Можно спокойно готовиться вне команды и показывать высокие результаты.

Сейчас многие условия подготовки в национальной команде меня вообще не устраивают. С тем, как готовится сборная, можно ничего не добиться.

Рекомендации ЦСП вкупе с комплексной научной группой о том, как тренироваться, не говорят о том, что спортсмен быстро побежит. Эти рекомендации уводят, скажем так, немного в другую сторону. Я не боюсь об этом говорить. Потому и Карим Халили не хочет готовиться в составе сборной.

Если Наталья Гербулова захочет тренироваться отдельно, регион готов обеспечить ей условия для работы», — сказал Медведцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.