Губерниев: несколько биатлонистов явно попали в состав сборной России незаслуженно. Блат?

Комментатор Дмитрий Губерниев неоднозначно отреагировал на публикацию основных и резервных составов мужской и женской сборных России по биатлону.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной команды существует несколько тренерских групп. Это, в частности, было обусловлено отсутствием такого количества топовых спортсменов в России.

«С интересом увидел состав сборной России по биатлону! Основа и резерв… Несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно… Блат? При этом в списке снова отсутствуют очень сильные биатлонисты уровня сборной… Почему?

Это клуб по интересам, похоже… Судя по некоторым фамилиям… На сборную России не очень тянет…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.