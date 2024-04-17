Бронзовый призёр чемпионата Европы 2017 года биатлонистка Наталья Гербулова и сервисмен Михаил Дуркин стали супругами.

Фотографии с церемонии бракосочетания были опубликованы в совместном телеграм-канале биатлонисток, который ведут Гербулова, Анастасия Гореева, Алина Кудисова и Екатерина Носкова.

Фото: телеграм-канал GERGONOSKUDISKA

«Звезда моя в надёжных. Встречайте Наталью Дуркину», — написано в сообщении, к которому прикреплены фотографии 28-летней Гербуловой с мужем.

Ранее Гербулова стала бронзовым призёром женского спринта в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Мурманске. Спортсменка не допустила ни одной ошибки во время стрельбы и отстала от победителя Анны Солы на 13,2 секунды. Кубок Содружества проходил в Мурманске с 12 по 14 апреля.