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Виттоцци вспомнила эмоции после того, как завоевала «Большой хрустальный глобус»

Виттоцци вспомнила эмоции после того, как завоевала «Большой хрустальный глобус»
Лиза Виттоцци
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по биатлону (2023, 2024) Лиза Виттоцци рассказала об эмоциях, которые пережила после финиша заключительной гонки кубкового сезона-2023/2024. Её обняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая проиграла ей борьбу за «Большой хрустальный глобус».

«Это было что-то особенное, правда. Думаю, она обнимала меня целую минуту, а может, и дольше. Она поблагодарила меня за то, что я помогла ей проявить себя с лучшей стороны, улучшить себя. И рассказала, как потеряла ту «жёлтую майку», что носила большую часть сезона. Я считаю, что такой спортивный профессионализм встречается редко», — сказала спортсменка в интервью Fondo Italia.

В марте этого года Виттоцци впервые в карьере стала победительницей общего зачёта КМ по биатлону. На ЧМ-2024 итальянка завоевала четыре награды, одна из которых золотая, а три серебряные.

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