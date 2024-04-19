Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ростовцев: в стрельбе у россиян большие проблемы. Особенно в мужской команде

Ростовцев: в стрельбе у россиян большие проблемы. Особенно в мужской команде
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев рассказал, с чем связывает проблемы россиян в стрельбе на огневых рубежах.

«У нас с этого сезона работает система оценки каждого из специалистов, и на тренерском совете я озвучил предварительные данные. Они достаточно убедительно говорят о том, что в стрельбе у нас большие проблемы. Особенно в мужской команде. Даже лидеры, которые потенциально способны бороться за медали международных соревнований, сильно просели в этом компоненте. Латыпов стреляет меньше 80%. Куда это годится?

С чем связываю? С недоработками в стрелковой подготовке, скажем так. В стрельбе мелочей не бывает. Взять, например, того же Латыпова, у которого в прошлом августе родилась вторая дочь. Эдик заранее предупредил, что опоздает на сбор в Тюмень, поскольку хочет во время родов быть рядом с женой. Но процесс ожидания затянулся — сами понимаете, такое бывает. В результате, когда ребёнок появился на свет, ехать на сбор, чтобы провести там заключительные три или четыре дня, уже не имело смысла», — приводит слова Ростовцева «RT на русском».

Материалы по теме
Латыпов упустил главный трофей сезона. Лучшего биатлониста России опять подвела стрельба
Латыпов упустил главный трофей сезона. Лучшего биатлониста России опять подвела стрельба
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android