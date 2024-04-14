Немецкая лыжница и биатлонистка Херрман-Вик стала мамой

Немецкая лыжница и биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 по лыжной эстафете Денизе Херрман-Вик впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, написав трогательный пост.

Фото: Из личного архива Денизе Херрман-Вик

«Йонна, ты — кульминация всего, чего мы так долго ждали!

9 апреля 2024 года наша любовь воплотилась в жизнь, и родилась наша маленькая дочка Йонна. Мы с нетерпением ждём беспечного, красивого, захватывающего, нового, насыщенного времени для нас троих!", — написала спортсменка под постом.

Напомним, в начале декабря 2023 года стало известно, что Херрман-Вик готовится стать мамой, об этом она сообщила в своих социальных сетях, показав даже фото с УЗИ. Ранее, в сентябре 2022 года, спортсменка вышла замуж, а в марте объявила о завершении карьеры в спорте.

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33-летняя Херрман до сезона-2018/2019 выступала в лыжных гонках. В данном виде она является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в эстафете. В биатлоне она также забирала олимпийское золото в 2022 году.