Тренер сборной Швеции по биатлону: пытался переубедить Нильссон, но она приняла решение

Тренер по стрельбе сборной Швеции по биатлону Жан-Марк Шабло высказался о решении олимпийской чемпионки по лыжным гонкам шведской спортсменки Стины Нильссон завершить карьеру биатлонистки.

«Стина сказала, что хочет со мной поговорить и что мне это не понравится. Я пытался её переубедить в течение двух минут, но сразу почувствовал, что она приняла окончательное решение, рассмотрела все плюсы и минусы. Я увидел в её глазах тот же блеск, который был, когда она начала заниматься биатлоном. Поэтому я изменил своё отношение к ситуации и сказал, что ей стоит попробовать. Я уважаю её решение», — приводит слова Щабло Nordic Magazine.

Напомним, ранее 30-летняя Нильссон объявила, что уходит из биатлона и планирует выступать в марафонской лыжной серии Ski Classics в следующем сезоне. Шведская спортсменка перешла из лыжных гонок в биатлон в 2020 году.