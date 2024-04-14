Экс-вице-президент ВАДА считает, что Россия полностью контролирует международный спорт

Экс-вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд заявила, что приговор экс-президенту IBU Андерсу Бессебергу показывает, что Россия контролирует международный спор.

«Когда я был вице-президентом ВАДА и была в центре борьбы за санкции против России. После допингового скандала большой проблемой было то, что несколько глав спортивных организаций имели тесный контакт с россиянами. Когда я обратился по этому поводу к спортивному движению, меня уволили с призывом встать на сторону России», — приводит слова Хеллеланд VG.

Напомним, недавно бывший президент Международного союза биатлонистов был приговорён к трём годам тюремного заключения из-за коррупции в особо крупных размеров и связи с российскими властями. Суд на Бессебергом длился на протяжении нескольких месяцев из-за постоянно появляющихся новых свидетелей и показаний.

Отметим, что Бессеберг находился на посту президента 25 лет подряд. После вынесения приговора, в самой организации был введён ряд мер, которые предположительно могут снизить уровень коррупции.

После наказания ситуацию прокомментировали несколько известных личностей, которые одобрили решение о заключении экс-президента под стражу.