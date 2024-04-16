Алина Кудисова поделилась новостью о том, что получила водительское удостоверение

Российская биатлонистка Алина Кудисова поделилась с пользователями социальных сетей новостью о том, что получила водительское удостоверение.

«В Ханты-Мансийск не приезжайте, на дорогах теперь тут опасно», — написала она в телеграмм-канале «GERGONOSKUDISKA».

Алина Кудисова Фото: из личного архива Алины Кудисовой

Знаковое событие в собственной жизни она отпраздновала исполнением популярной песни.

«Pedro, pedro, pedro. Или как там поётся?!» — добавила спортсменка.

В минувшем сезоне Алина Кудисова дважды стала призёром Югорского лыжного марафона. Она заняла второе место на дистанции 50 км свободным стилем, а на следующий день стала третьей в марафоне на 50 км классическим стилем. На Спартакиаде сильнейших — 2024 биатлонистка выступала на лыжных соревнованиях.