В СБР подробно объяснили, как формировались составы сборных России на сезон-2024/2025

В Союзе биатлонистов России (СБР) подробно объяснили, по каким критериям формировались опубликованные ранее составы мужской и женской сборной России на сезон-2024/2025.

«1) Один спортсмен, лучший̆ в итоговом рейтинге Кубка России (Латыпов и Н. Шевченко);

2) Три спортсмена, занявшие первое-третье места в итоговом рейтинге СБР (Латыпов, Халили, Бажин/Н. Шевченко, Сливко, Казакевич);

3) Не менее трёх спортсменов по итогам выступления на Спартакиаде сильнейших и чемпионате России в индивидуальных олимпийских видах программы (Серохвостов, Пащенко, Мухамедзянов, Томшин/Резцова, Гореева, Шевнина, А. Шевченко);

Примечание: если спортсмены, выполнившие пункты 1-4, отказываются от централизованной̆ подготовки в составе сборной̆, то включение в команду иных спортсменов происходит согласно пункту 5. В нашем случае Халили, Резцова и Шевнина (либо их региональные федерации) уведомили СБР, что эти спортсмены не планируют готовиться в команде. А Пащенко, который был пятым у мужчин на ГС, уйдёт в юниорскую сборную, которую возглавляет его личный тренер Владимир Брагин – Пётр будет «играющим тренером» для юниоров.

4) 1 спортсмен, занявший первое место в итоговом рейтинге СБР среди юниоров (Коновалов/Метеля, под Коновалова создаётся мини-группа в юниорской сборной, Метеля попадает в резервный состав).

5) 8 спортсменов, с учётом их резервных и потенциальных возможностей, определяемых по результатам этапного комплексного обследования с учётом динамики спортивных результатов – по решению Исполкома тренерского совета СБР Мужчины: Корнев, Сидоров, Колотов – основа, Емерхонов, Домичев, Иродов, Блинов, Усо, Кульгуськин – резерв. Батманова, Шеллер, Дербушева, Грухвина, Дюжева – основа, Гореева, Гришина, Зырянова, Фролова, Болдырева, Суханова – резерв.

Получаем два полноценных резервных состава 2000-х г.р. за исключением Насти Гореевой», — говорится в телеграм-канале руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова.