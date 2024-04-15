Халили считает, что Йоханнес Бё в новом сезоне превзойдёт Бьорндалена по числу побед на КМ

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Карим Халили считает, что в сезоне-2024/2025 норвежец Йоханнес Бё сможет превзойти по числу побед на Кубке мира своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Перепишет ли Йоханнес Бё книгу рекордов Уле-Эйнара Бьорндалена? Сложно сказать. Это будет зависеть от того, насколько он будет в следующем году мотивирован, и думаю, что у него есть на это все шансы», — сказал Халили в интервью Metaratings.

Йоханнес Бё вышел на второе место по количеству побед на КМ в истории биатлона. Он обошёл по этому показателю французского биатлониста Мартена Фуркада (83). У Бьорндалена таковых побед 95.

Халили занял восьмое место в общем зачёте Кубка России — 2023/2024 и 12-е место в тотале Кубка Содружества. В минувшем сезоне московский спортсмен стал победителем масс-старта на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.