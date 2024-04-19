Ростовцев: Спартакиада по организации и атмосфере была похожа на международные турниры

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев назвал события прошедшего сезона, которые его больше всего впечатлили.

«Спартакиада сильнейших в Златоусте. По организации и атмосфере турнир был очень похож на международные соревнования. Бежать и стрелять на глазах у нескольких тысяч человек — это, согласитесь, совсем другое, нежели выступать при пустых трибунах», — приводит слова Ростовцева «RT на русском».

Ростовцев также подчеркнул, что члены союза биатлонистов России были рады видеть на подиумах молодых спортсменов, а также тех, кто находился на централизованной подготовке в сборной, так как «из восьми золотых индивидуальных медалей и 16 призовых мест они выиграли, соответственно, шесть и 14». По его словам, это доказывает, что подготовка была проведена качественно, и нужно продолжать работать в том же направлении.