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Ростовцев: Спартакиада по организации и атмосфере была похожа на международные турниры

Ростовцев: Спартакиада по организации и атмосфере была похожа на международные турниры
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев назвал события прошедшего сезона, которые его больше всего впечатлили.

«Спартакиада сильнейших в Златоусте. По организации и атмосфере турнир был очень похож на международные соревнования. Бежать и стрелять на глазах у нескольких тысяч человек — это, согласитесь, совсем другое, нежели выступать при пустых трибунах», — приводит слова Ростовцева «RT на русском».

Ростовцев также подчеркнул, что члены союза биатлонистов России были рады видеть на подиумах молодых спортсменов, а также тех, кто находился на централизованной подготовке в сборной, так как «из восьми золотых индивидуальных медалей и 16 призовых мест они выиграли, соответственно, шесть и 14». По его словам, это доказывает, что подготовка была проведена качественно, и нужно продолжать работать в том же направлении.

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