Наталия Шевченко прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в масс-старте на 12,5 км, прошедшем в рамках четвёртого этапа Кубка Содружества в Мурманске.

«Во время гонки я поняла, что надо красиво закончить сезон. Хотелось для себя самой отработать чисто. Слава богу, что получилось. Четыре нуля — впервые в моей недолгой спортивной карьере.

Сегодня тяжело шла по дистанции. Девчонки буквально съедали меня, но я была настроена на первое место», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Второй в гонке стала Анастасия Гореева (отставание 17,2 секунды с тремя промахами), замкнула тройку лидеров Ирина Казакевич (+23,7, два промаха), которая стала победительницей общего зачёта Кубка Содружества в сезоне-2023/2024.