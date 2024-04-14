Биатлонист Цветков поделился не самыми радостными впечатлениями от сезона

Биатлонист Максим Цветков, ставший вторым в масс-старте Альфа-Банк Кубка Содружества, поделился не самыми радостными впечатлениями от сезона, заявив, что он был для него сложным и безмедальным.

«Сезон выдался тяжёлым и безмедальным, поэтому настраивался взять медаль в последней гонке сезона, хотя это выглядело и нереалистично, так как сезон проходил очень тяжело, но понимал, что условия будут тяжёлыми для всех и настраивался на стрельбу. Не очень высокий темп сегодня был для меня комфортным, поэтому собирался на стрельбе. На последнем рубеже очень переживал, потому что у меня давно не было практики борьбы за призы. Давно не чувствовал этого вкуса борьбы. Карим Халили отнёсся более спокойно и справился, а я запереживал.

С точки зрения эмоций сезон тоже получился сложным. Нет физического и эмоционального резерва. Нужно немного отдохнуть, и будет видно, что по следующему сезону», — приводит слова Цветкова Metaratings.

Биатлонист завоевал серебро, отстав от победителя Карима Халили на 23,5 секунды. Сам победитель вечером перед гонкой жаловался на отсутствие сил.

Напомним, в этом сезоне Цветков не поднимался выше шестого места и участвовал не во всех этапах российских биатлонных соревнований.