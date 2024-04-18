Халили, Резцова и Шевнина не будут готовиться к сезону в составе сборной России

Призёры Олимпиады в Пекине Карим Халили и Кристина Резцова, а также чемпионка России Полина Шевнина заявили, что не будут готовиться к новому сезону вместе с остальной командой сборной России. Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР).

«Халили, Резцова и Шевнина (либо их региональные федерации) уведомили СБР, что эти спортсмены не планируют готовиться в команде», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

С чем связано такое решение, неизвестно.

С новым сезоном также ожидается пополнение тренерского штаба у юниорской сборной. Биатлонист Пётр Пащенко будет тренером для юниоров, при этом сам также будет периодически стартовать вместе с остальными. Сейчас возглавляет сборную Владимир Брагин.