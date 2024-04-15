Халили — о доминировании норвежцев: в этом сезоне они были уже не настолько стабильны

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал успешное выступление мужской сборной Норвегии по биатлону в сезоне-2023/2024. Член сборной России назвал нестабильным доминирование норвежцев на международной арене.

«Доминирование норвежцев продолжилось после прошлого года, но в этом году они были уже не настолько стабильны, потому что кто-то один выигрывал, а остальные могли выступить неудачно. Например, хорошо выступает Эндре Стрёмсхейм, но в этот день далеко Йоханнес Бё, хорош Стурла Легрейд, но далеко Ветле Кристиансен. Не было такого, чтобы в каждой гонке в шестёрке лучших были пять-шесть норвежцев. У них тоже в этом году были довольно серьёзные спады», — сказал Халили в интервью Metaratings.

Халили занял восьмое место в общем зачёте Кубка России — 2023/2024 и 12-е место в тотале Кубка Содружества. В минувшем сезоне московский спортсмен стал победителем масс-старта на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.