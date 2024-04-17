Глава СБР Майгуров: не вижу тенденций к возвращению россиян на международные турниры

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возможном возвращении российских биатлонистов на международные соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Майгуров подчеркнул, что пока сдвигов в этом направлении нет, но календарь российских соревнований построен так, чтобы спортсмены в любой момент были готовы вернуться на международные старты.

«Честно говоря, мы иллюзий не питаем. Я не вижу никаких тенденций к изменению ситуации. Мы регулярно проводим те или иные совещания с IBU, но они касаются больше документов и антидопинговой деятельности. Те соревнования, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться в международный календарь», — приводит слова Майгурова Metaratings.