Биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги сезона

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о прошедшем сезоне и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Самое время написать о прошедшем сезоне. Благодарю каждого, кто разделил со мной это увлекательное путешествие в четыре месяца. Спасибо моему тренеру Шашилову Михаилу Викторовичу за веру и поддержку, моей любимой команде Свердловской области, всем организаторам, телезрителям и болельщикам, кто приезжает на стадион, несмотря на разные погодные условия, и поддерживает спортсменов. Впереди меня ждёт не менее увлекательное путешествие. До скорых встреч, увидимся в следующем сезоне», — написала Миронова на своей странице в социальных сетях.