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Стал известен состав женской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025
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Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) представила основной и резервный составы женской сборной России на сезон-2024/2025. Ранее организация объявила, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной команды существует несколько тренерских групп.

Основная сборная России (тренерский состав – Михаил Шашилов, Андрей Падин, Николай Загурский):

Наталия Шевченко;
Виктория Сливко;
Ирина Казакевич;
Анастасия Шевченко;
Анастасия Батманова;
Тамара Дербушева;
Кира Дюжева;
Анна Грухвина;
Юлия Шеллер.

Резервная сборная России (тренерский состав – Артём Истомин, Виталий Норицын):

Анастасия Гореева;
Маргарита Болдырева;
Анастасия Гришина;
Анастасия Зырянова;
Виктория Метеля;
Екатерина Суханова;
Елизавета Фролова.

Отметим, что в число кандидатов в женскую спортивную сборную команду России, в частности, вошли такие биатлонистки, как Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и другие.

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