Стал известен состав женской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) представила основной и резервный составы женской сборной России на сезон-2024/2025. Ранее организация объявила, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной команды существует несколько тренерских групп.

Основная сборная России (тренерский состав – Михаил Шашилов, Андрей Падин, Николай Загурский):

Наталия Шевченко;

Виктория Сливко;

Ирина Казакевич;

Анастасия Шевченко;

Анастасия Батманова;

Тамара Дербушева;

Кира Дюжева;

Анна Грухвина;

Юлия Шеллер.

Резервная сборная России (тренерский состав – Артём Истомин, Виталий Норицын):

Анастасия Гореева;

Маргарита Болдырева;

Анастасия Гришина;

Анастасия Зырянова;

Виктория Метеля;

Екатерина Суханова;

Елизавета Фролова.

Отметим, что в число кандидатов в женскую спортивную сборную команду России, в частности, вошли такие биатлонистки, как Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и другие.