Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ростовцев высказался о принципе формирования составов сборной России на предстоящий сезон

Ростовцев высказался о принципе формирования составов сборной России на предстоящий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев высказался о новом принципе формирования составов сборной России по биатлону на предстоящий сезон. По словам специалиста, это идея была предложена после длительного отслеживания деятельности потенциальных членов сборной и анализа их результатов.

«За два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон. Просмотрели в деле более двух десятков спортсменов как у мужчин, так и у женщин, которые потенциально способны показать результат. Предоставили всем равные условия. Но по итогу практически единодушно региональные тренеры на совете в Тюмени пришли к тому, что нет никакого смысла финансировать тех взрослых биатлонистов, кто по уровню результатов находится в середине второго десятка. Поэтому, собственно, и возникло предложение перенаправить ресурс на молодых спортсменов, тех, кто выйдет на взрослый уровень через два-три года», — приводит слова Ростовцева «RT на русском».

Напомним, ранее СБР объявил об отказе от формата с несколькими тренерскими группами в составе основной сборной. Позже организация представила составы женской и мужской сборных России на сезон-2024/2025.

Материалы по теме
Ростовцев: в стрельбе у россиян большие проблемы. Особенно в мужской команде
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android