Ростовцев высказался о принципе формирования составов сборной России на предстоящий сезон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев высказался о новом принципе формирования составов сборной России по биатлону на предстоящий сезон. По словам специалиста, это идея была предложена после длительного отслеживания деятельности потенциальных членов сборной и анализа их результатов.

«За два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон. Просмотрели в деле более двух десятков спортсменов как у мужчин, так и у женщин, которые потенциально способны показать результат. Предоставили всем равные условия. Но по итогу практически единодушно региональные тренеры на совете в Тюмени пришли к тому, что нет никакого смысла финансировать тех взрослых биатлонистов, кто по уровню результатов находится в середине второго десятка. Поэтому, собственно, и возникло предложение перенаправить ресурс на молодых спортсменов, тех, кто выйдет на взрослый уровень через два-три года», — приводит слова Ростовцева «RT на русском».

Напомним, ранее СБР объявил об отказе от формата с несколькими тренерскими группами в составе основной сборной. Позже организация представила составы женской и мужской сборных России на сезон-2024/2025.