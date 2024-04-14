Каминский не рискует называть причину задыхания Корнева до обследования

Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский не стал называть причину, по которым периодически во время нагрузок задыхается Александр Корнев, пока они не сделают полное обследование.

«Вчера мы связались с московским доктором, потому что эта проблема была не в первый раз. Будем разбираться. Сейчас пока ничего говорить не буду, только после обследования. Сейчас все проведем, как положено, тогда уже расскажем. Сильно ли вчера напугались? Такое было в Уфе. Тогда мы списали на холодовую астму. Сейчас надо все обследовать, потому что в Мурманске холода не было. Сейчас у него все хорошо. Видимо, на критических оборотах происходит сбой организма», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Напомним, вчера Корнев во время старта смешанной эстафеты Альфа-Банк Кубка Содружества остановился посреди трассы и не смог продолжить участие из-за дыхательных спазмов. Помимо него с с гонки пришлось сняться и всей его команде.

Позже сам спортсмен прокомментировал случившееся, заявив, что все в порядке и в гонке 14 апреля он будет участвовать. В масс-старте он так и не стартовал.