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Каминский не рискует называть причину задыхания Корнева до обследования

Каминский не рискует называть причину задыхания Корнева до обследования
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Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский не стал называть причину, по которым периодически во время нагрузок задыхается Александр Корнев, пока они не сделают полное обследование.

«Вчера мы связались с московским доктором, потому что эта проблема была не в первый раз. Будем разбираться. Сейчас пока ничего говорить не буду, только после обследования. Сейчас все проведем, как положено, тогда уже расскажем. Сильно ли вчера напугались? Такое было в Уфе. Тогда мы списали на холодовую астму. Сейчас надо все обследовать, потому что в Мурманске холода не было. Сейчас у него все хорошо. Видимо, на критических оборотах происходит сбой организма», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

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Напомним, вчера Корнев во время старта смешанной эстафеты Альфа-Банк Кубка Содружества остановился посреди трассы и не смог продолжить участие из-за дыхательных спазмов. Помимо него с с гонки пришлось сняться и всей его команде.

Позже сам спортсмен прокомментировал случившееся, заявив, что все в порядке и в гонке 14 апреля он будет участвовать. В масс-старте он так и не стартовал.

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