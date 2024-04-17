СБР представил состав мужской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) представила основной и резервный составы мужской сборной России на сезон-2024/2025. Ранее организация объявила, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной сборной существует несколько тренерских групп.
Стоит отметить, что один из сильнейших отечественных биатлонистов Карим Халили будет готовиться к нему самостоятельно, при этом числясь в команде.
Основная сборная России (тренер – Юрий Каминский):
Эдуард Латыпов;
Кирилл Бажин;
Даниил Серохвостов;
Ильназ Мухамедзянов;
Василий Томшин;
Александр Корнев;
Евгений Сидоров;
Иван Колотов.
Резервная сборная России (тренер – Сергей Башкиров):
Никита Блинов;
Олег Домичек;
Евгений Емерхонов;
Денис Иродов;
Леонид Кульгускин;
Даниил Усов.
В число кандидатов в мужскую спортивную сборную команду России, в частности, вошли такие биатлонисты, как Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын и другие.