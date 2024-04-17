Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

СБР представил состав мужской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025

СБР представил состав мужской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) представила основной и резервный составы мужской сборной России на сезон-2024/2025. Ранее организация объявила, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной сборной существует несколько тренерских групп.

Стоит отметить, что один из сильнейших отечественных биатлонистов Карим Халили будет готовиться к нему самостоятельно, при этом числясь в команде.

Основная сборная России (тренер – Юрий Каминский):

Эдуард Латыпов;
Кирилл Бажин;
Даниил Серохвостов;
Ильназ Мухамедзянов;
Василий Томшин;
Александр Корнев;
Евгений Сидоров;
Иван Колотов.

Резервная сборная России (тренер – Сергей Башкиров):

Никита Блинов;
Олег Домичек;
Евгений Емерхонов;
Денис Иродов;
Леонид Кульгускин;
Даниил Усов.

В число кандидатов в мужскую спортивную сборную команду России, в частности, вошли такие биатлонисты, как Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын и другие.

Материалы по теме
Латыпов упустил главный трофей сезона. Лучшего биатлониста России опять подвела стрельба
Латыпов упустил главный трофей сезона. Лучшего биатлониста России опять подвела стрельба
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android