СБР представил состав мужской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) представила основной и резервный составы мужской сборной России на сезон-2024/2025. Ранее организация объявила, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной сборной существует несколько тренерских групп.

Стоит отметить, что один из сильнейших отечественных биатлонистов Карим Халили будет готовиться к нему самостоятельно, при этом числясь в команде.

Основная сборная России (тренер – Юрий Каминский):

Эдуард Латыпов;

Кирилл Бажин;

Даниил Серохвостов;

Ильназ Мухамедзянов;

Василий Томшин;

Александр Корнев;

Евгений Сидоров;

Иван Колотов.

Резервная сборная России (тренер – Сергей Башкиров):

Никита Блинов;

Олег Домичек;

Евгений Емерхонов;

Денис Иродов;

Леонид Кульгускин;

Даниил Усов.

В число кандидатов в мужскую спортивную сборную команду России, в частности, вошли такие биатлонисты, как Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын и другие.